Dortmund, Favre'yle uzattı

Borussia Dortmund, teknik direktör Lucien Favre’nin sözleşmesinin 2021 yılına dek uzatıldığını duyurdu.

BAŞARILI BİRLİKTELİK DEVAM EDECEK

Geçen yaz takımın başına getirilen ve 30 Haziran 2020 tarihine kadar anlaşmaya varılan 61 yaşındaki teknik adam yeni sözleşmeyle ilgili olarak, "Borussia Dortmund'la yapıcı ve başarılı birlikteliği devam ettireceğim." dedi.

Dortmund'dan önce Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice takımını çalıştıran İsviçreli teknik adam, daha önce Almanya'da Hertha Berlin ve Borussia Mönchengladbach takımlarında görev yapmıştı.

Bu sezonu şampiyon tamamlayan Bayern Münih'in 2 puan gerisinde bitiren Dortmund, Şampiyonlar Ligi grubunu Atletico Madrid, AS Monaco ve Bruge'ün önünde lider tamamladı; ancak finalist Tottenham Hotspur'a elendi.