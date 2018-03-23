Dortmund, Ferhat Çoğalan'ı transfer etmek istiyor

Valencia'nın genç takımında forma giyen 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat Çoğalan için Borussia Dortmund talip oldu.

DAHA YÜKSEK MAAŞ TEKLİF EDECEK

İspanya ve Almanya basınında yer alan haberlere göre; Borussia Dortmund, Ferhat Çoğalan'a Valencia'da kazandığından daha yüksek bir maaş teklif ederek transferi tamamlamayı planlıyor.

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İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU

Haberlerde; Dortmund'ilk görüşmelerden olumlu yanıt aldığı ve Türk futbolcuya U17 takımında garanti oynama sözü verdiği belirtildi.

Ferhat Çoğalan, Milan, Arsenal, Manchester United, Juventus gibi kulüplerin de takip ettiği isimler arasında yer alıyor.