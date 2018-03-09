Dortmund Marco Reus ile yeni sözleşme imzaladı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, yıldız oyuncusu Marco Reus ile yeni sözleşme imzaladı.

2021 YILINA KADAR UZATILDI

Borussia Dortmund, 2019'da sözleşmesi sona erecek Reus'un sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Reus sözleşme imzaladıktan sonra kısa bir değerlendirme yaptı ve ''2012'den bu yana Borussia dorması giyiyordum. Burada çok mutluyum ve bu formayı taşımaktan gurur duyuyorum'' ifadelerini kullandı.

Dortmund, 2012 yılında Reus'u Borussia M'Gladbach'tan yaklaşık 17 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.