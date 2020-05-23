Dortmund, Mario Götze ile yollarını ayırıyor

Borussia Dortmund'da Mario Götze ile yollar ayrılıyor.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mario Götze ile yeni anlaşma yapılmayacağını söyledi.

Bundesliga'nın 27. haftasında Wolfsburg ile karşılaşan olan Dortmund'da sportif direktör Zorc, maç öncesi verdiği röportajda, "Bu yaz Mario Götze ile yollarımızı ayırıyoruz. Karşılıklı alınmış bir karardı. Mario harika biri" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 20 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 20 kez forma giyen Alman oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol attı, 1 asist yaptı.