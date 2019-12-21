Dortmund Mertens'in peşine düştü

İtalya Serie A devlerinden Napoli'de Dries Mertens'in geleceği merak konusu...

Sky Italia'ya göre; 2020 yazında sözleşmesi bitecek olan Belçikalı'ya birçok talip var ama en ciddileri olan kulüp Borussia Dortmund.

TEKLİF 10 MİLYON EURO OLACAK

Belçikalı yıldızı, bir an önce kadrosuna katmak isteyen Alman devi Ocak ayı transfer dönemi için Napoli'ye 10 milyon euroluk bir teklif götürücek.

Dortmund, İtalyanlar teklifi kabul etmezse sezon sonuna kadar bekleyecek ve başka alternatifler üzerinde duracak.

Napoli tarihinin en golcü 2. futbolcusu olan Dries Mertens forma giydiği 303 maçta 118 gol attı.