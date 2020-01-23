Dortmund, Sancho için 150 milyon euro istiyor

Alman basını, Westfalen ekibinin 19 yaşındaki oyuncu için 150 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep edeceğini yazdı.

MANU VE LIVERPOOL İSTİYOR

Manchester City'de forma şansı bulamayıp 2017 yazında Borussia Dortmund'a giden İngiliz oyuncu, buradaki performansıyla dikkat çekti. Bu sezon oynadığı 16 Bundesliga maçında 10 gol atan, 10 da asist yapan Sancho, Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta 2 gol kaydetti, 2 de gol pası verdi.

19 yaşındaki oyuncu, Alman ekibinde ortaya koyduğu performansla da dünyanın en iyi genç forvetlerinden biri haline geldi. 2018-19 eszonunda 12 gol atıp, 14 de asist yapan Sancho için Manchester United ve Liverpool devreye girdi.

Almanya'da şampiyonluk mücadelesi veren ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint Germain ile karşılaşacak Borusia Dortmund, ara transfer döneminde genç oyuncunun gidişine izin vermeyecek. Ancak, yazın Jadon Sancho'yu satın almak isteyenler ise 150 milyon euro ödemek zorunda kalacak.