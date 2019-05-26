Dortmund, Sancho'nun kalacağını açıkladı

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, yaz transfer döneminde adı Manchester United, Liverpool, Barcelona gibi kulüplerle anılan Jadon Sancho'yu satmaya yönelik bir planları olmadığını ifade etti.

"SANCHO SATILIK DEĞİL"

Bild'e konuşan Watzke yaptığı açıklamalarda, "Jadon'ı Dortmund'da 10 yıldan fazla kalmayacağı tahmin edilebilir bir şey. Ancak onun önümüzdeki sezonki geleceği konusu oldukça açık. Jadon satılık değil ve önümüzdeki sezon Dortmund'da olacak" ifadelerini kullandı.

Jadon Sancho'nun yanı sıra Mario Götze ve teknik direktör Lucien Favre'nin geleceklerini de değerlendiren Watzke; "Önümüzdeki haftalarda ikisiyle de anlaşacağımızı hissediyorum. İkisiyle de sözleşme uzatmak istiyoruz" dedi.

Şampiyonluk yolunda en büyük rakiplerinin Bayern Münih olduğunu söyleyen Watzke sözlerini şu şekilde noktaladı, "Almanya şampiyonu olmak istiyoruz, onları yenmeyi istedik ve denedik; ancak Bayern Everest Dağı gibi".

Kış transfer döneminde Chelsea ile Pulisic'in transferi konusunda prensip anlaşmasına varan Borussia Dortmund, yaz transfer döneminin başlamasıyla Nico Schulz, Eden Hazard ve Julian Brandt ile sözleşme imzalamıştı.