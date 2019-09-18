Dortmund taraftarlarından müthiş kareografi

Şampiyonlar Ligi heyecanı dün gece başladı. Alman ekibi Dortmund, İspanyol devi Barcelona'yı sahasında ağırladı.

Zorlu mücadelede gol sesi çıkmazken, akıllarda kalan ise maç öncesi Dortmund taraftarlarının yağtığı görsel şölendi.

KONFETİLERLE KOREOGRAFİ

Dünyanın en iyi taraftar grupları içinde gösterilen Dortmundlular eşine az rastlanır bir koreografi yaptı. Daha önce 3 boyutlu başta olmak üzere farklı denemeler yapan Almanlar bu kez konfetilerle koreografi gerçekleştirdi.

Kale arkasında yer alan ve kendilerine, "Sarı Duvar" diyen Dortmund taraftarları maçın başında aynı anda attıkları konfetilerle kulübün adının kısaltması olan "BVB" yazdılar.

O anlar sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Dortmund taraftarlarının konfetiyle yaptığı müthiş koreografi - İZLE