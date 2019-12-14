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Dorukhan, beklenenden daha hızlı iyileşiyor

Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz, fitness çalışmalarına başladı. Teknik ekip Dorukhan'ın devre arasında düz koşulara başlamasını bekliyor.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş’ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan’dan haber var.

Alanyaspor maçında sağ diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan, ameliyatın ardından hızlı şekilde iyileşme göstermişti.

FİTNESS ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Beklenen tedavi sürecinin daha da kısaldığı öğrenilen genç oyuncu, fitness çalışmalarına başladı.

Sağlık ekibinden Dorukhan konusunda sık sık bilgi alan teknik ekip, bu futbolcunun devre arasında düz koşulara başlamasını bekliyor.

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