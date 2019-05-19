Dorukhan için 7 milyon euro

Süper Lig'de dün akşam Trabzonspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını kaybeden Beşiktaş'ta gözler yavaş yavaş yeni sezona çevrildi. Güneş'in ayrılmasının ardından yeni teknik adamı açıklayacak olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına da başlayacak.

BEŞİKTAŞ SATMAYA SICAK BAKIYOR

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Dorukhan Toköz için son olarak 7 milyon euroluk teklif geldiği ifade edildi. 2. Feda dönemine hazırlanan siyah-beyazlı ekip, genç oyuncuyu satmaya niyetli.

Beşiktaş camiasını yakından takip eden ve siyah-beyazlı renklere gönül veren spor yazarı Ali Ece, Dorukhan için gelen teklifi açıkladı.

Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendiren Ece, Dorukhan'ın önemine vurgu yaparken, oyuncunun satılmak istendiğini de aktardı.

Ali Ece, "Dorukhan Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. 7 milyon euroluk bir teklif yapıldı Dorukhan için ve Beşiktaş yönetimi bu teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor. Ancak şunu soruyorum, Dorukhan'ı 7 milyon euroya satarlarsa, aynı paraya Dorukhan'ın yerini dolduracak bir oyuncu alabilirler mi?" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basını, Roma ve Sassuolo'nun Dorukhan için Beşiktaş'la görüştüğünü yazmıştı.