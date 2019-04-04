Dorukhan: İdolüm Emre Belözoğlu

Beşiktaş'ın yükselen değeri Dorukhan Toköz, beIN Sports'a konuk oldu.

Öncelikle transfer sürecini anlatan 22 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'ın teklifini duymak benim için çok özeldi. Böyle bir kulübe gelmeyi çok istiyordum. Bir şey ne kadar zorsa, beni o kadar kendine çekiyor. Kadro geniş, büyük bir camia, böyle bir şeye girmek genelde zor oluyor ama ben zor olmasını severim" dedi.

Toköz, "Hayalim İngiltere Premier Lig. Çok büyük takımlar var. Şampiyonluğa oynayan 5-6 takım var. Çok üst düzey lig ve çok üst düzey futbol oynanıyor. Bir gün İngiltere Premier Lig'de oynarsam evellalah ben de futbolumu oynarım." şeklinde konuştu.

Dorukhan, idolün kim sorusuna ise "Xabi Alonso, Busquets. Türkiye'de Emre Belözoğlu" diyerek cevap verdi.