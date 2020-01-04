Dorukhan'dan iyi haber geldi

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçında dizi dönen Dorukhan Toköz, ameliyat edilmişti.

EURO 2020'yi kaçıracağı söylenen başarılı futbolcu, beklenenden daha kısa sürede iyileşti.

BURAK'LA DORUKHAN SALONDA ÇALIŞTI

Bireysel olarak çalışmalara başlayan Dorukhan, 25. haftada sahalara dönmesi bekleniyor.

Diğer taraftan kaptan Burak Yılmaz antrenmanın son bölümlerinde sahaya çıkarak düz koşu yaptı. Soğuk algınlığı bulunan Victor Ruiz ise çalışmaya katılmadı.

Takıma dün akşam dahil olan Vida, sabah antrenmanında takımla birlikte yer alırken, Loris Karius ise bugün öğleden sonra Antalya’ya gelerek akşam idmanında sahada olacak. Düz koşu yapan futbolcular, daha sonra istasyon çalışmalarına geçti.

Dayanıklılık ve kuvvet idmanında 4 gruba ayrılan futbolcuların, istasyon değişimlerinde yaptıkları koşular eğlenceli görüntüler oluşturdu. Siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünde 3 takıma ayrılarak dar alanda çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam basına kapalı olarak devam edecek.