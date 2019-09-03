Dorukhan 'şampiyonluk yaşamadan gitmem' dedi

Fatih Terim: İzah edilmesi çok zor bir maç

Evgeniy Chernov topu iki kez çizgiden çıkardı

1 G.Saray'ın rakibi PSG, Icardi'yi transfer etti Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, Inter'den Icardi'yi kadrosuna kattı. Arjantinli oyuncunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara, futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri.

2 Galatasaray'da 1 yabancı kadro dışı kalacak Galatasaray'da son gün transferlerinin ardından yabancı sayısı 15'e çıktı. 1 oyuncunun sözleşmesini askıya almak zorunda olan sarı-kırmızılı takımda Linnes veya Donk'tan biri kadro dışı kalacak.

3 Falcao: Çok doğru karar vermişim Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Falcao, transfer sürecindeki dik duruşunun ne kadar doğru olduğunu İstanbul'a gelince anladığını ifade etti.

4 4 büyüklerin yaptıkları transferler 2019-2020 sezonu yaz transfer dönemi kapandı. 4 büyükler toplamda 49 futbolcuyu renklerine bağladı. İşte o isimler.

5 Ronaldo 'en iyi oyuncu' rozetini reddetti Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Serie A'da geçen sezonun en iyilerine verilen ve formaya takılan rozeti takmadı.

6 Galatasaray, Falcao transferinin detaylarını açıkladı Galatasaray, Falcao ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Kolombiyalı golcü yıllık 5 milyon euroluk ücretiyle Türkiye'nin en çok kazanan futbolcusu oldu.

7 Fenerbahçe'den Volkan Demirel açıklaması Fenerbahçe Kulübü, Volkan Demirel'in futbolu bıraktığını ve bundan sonraki süreçte teknik ekipte yer alacağını duyurdu.

8 Luiz Gustavo Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

9 Martin Skrtel Başakşehir'de Başakşehir, Atalanta'nın sözleşmesini feshettiği Martin Skrtel ile anlaştı.