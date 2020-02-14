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Dorukhan Toköz, 6 Mart'ta sahalara dönecek

Beşiktaş'ın 6 Ekim 2019'da ligdeki Alanyaspor maçında ağır bir sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın 6 Ekim 2019'da ligdeki Alanyaspor maçında ağır bir sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'den haber geldi.

23 yaşındaki orta sahanın bireysel çalışmalara başladığı öğrenildi. Dorukhan'ın 6 Mart'ta Ankaragücü ile içeride oynanacak maçta kulübede olması bekleniyor.

YENİ SÖZLEŞME YOLDA 

Sezon başında ağır bir sakatlık yaşayan ve yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan Milli futbolcu ile görüşme gerçekleştiren siyah beyazlılar, yıldız oyuncunun 2021'de bitecek sözleşmesini, 2023'e kadar uzatmak istiyor.

Yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki Dorukhan'ın yeni sözleşme ile birlikte yıllık 1 milyon euro alması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun temsilcisi ile bir araya gelerek görüşme yapılırken, prensipte anlaşma sağlandığı ve yakın zamanda imzaların atılacağı öğrenildi.

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