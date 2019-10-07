Dorukhan Toköz ameliyat oldu

Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Beşiktaş'a bir kötü haber de Dorukhan'dan geldi.

Genç oyuncu Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan alınmıştı.

EN AZ 4 AY YOK

Yapılan açıklamada oyuncunun dizinin döndüğü ve en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Milli oyuncu bugün ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dorukhan Toköz, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edilerek, diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulanmıştır. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz."