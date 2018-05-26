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1 Rıdvan Dilmen: F.Bahçe Aykut Kocaman'la devam etmeli Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın da Ali Koç'un da başkan olmaları halinde Aykut Kocaman'la anlaşması gerektiğini ifade etti.

2 Dorukhan Toköz Beşiktaş'ta Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz'ü alarak gerçekleştirdi.

3 Real Madrid-Liverpool maçının muhtemel 11'leri Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, Real Madrid ile Liverpool arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

4 Galatasaray başkanını seçiyor Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu bugün yapılıyor. Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu başkanlık için yarışan adaylar.

5 Galatasaray taraftarları İstanbul'da şampiyonluğu kutladı Sarı kırmızılı kulübün taraftarları, Spor Toto Süper Lig'de elde edilen şampiyonluğu İstiklal Caddesi'nde kutladı.

6 Zidane: Finalde favori değiliz Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'la karşılaşacak olan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, kendilerini mücadelenin favorisi olarak görmekdiklerini söyledi.

7 Gomis: Türkiye inanılmaz bir ülke Ülkemizin aday olduğu EURO 2024 organizasyonuna destek olan Bafetimbi Gomis "Turistler ve futbol taraftarları, Türkiye'de gerçekleşecek bu organizasyona katılmaktan mutluluk duyacaktır." dedi.

8 Klopp: Salah'a saygı duymanız gerekiyor Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Salah'ın oruç tutmasıyla ilgili gelen bir soruya, "Buna saygı duymanız gerekiyor" şeklinde cevap verdi.

9 Fenerbahçe Ferreyra'yı transfer ediyor Fenerbahçe yönetimi, Ukrayna Ligi gol kralı Facundo Ferreyra'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Bonservisi elinde olan golcü futbolcunun olumlu cevap vermesi bekleniyor.