Dorukhan Toköz Beşiktaş'ta

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, kadroyu gençleştirme hedefi doğrultusunda ilk hamlesini Dorukhan Toköz'ü alarak yaptı.
3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Siyah beyazlılar, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren Dorukhan için bonservis bedeli ödemeyecek. Eskişehirspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 1 gol attı.
Dorukhan Toköz defansif orta saha ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor.