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Dorukhan Toköz Beşiktaş'ta

Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz'ü alarak gerçekleştirdi.

Dorukhan Toköz Beşiktaş'ta
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, kadroyu gençleştirme hedefi doğrultusunda ilk hamlesini Dorukhan Toköz'ü alarak yaptı.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah beyazlılar, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren Dorukhan için bonservis bedeli ödemeyecek. Eskişehirspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 1 gol attı.

Dorukhan Toköz defansif orta saha ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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