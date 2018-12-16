Dorukhan Toköz formanın hakkını veriyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takımın sahadaki en hırslı ismi ise 22 yaşındaki Dorukhan Toköz'dü.

1.LİG'DEN GELDİ TAKIMIN EN HIRSLI OYUNCUSU OLDU

Genç futbolcu, sezon başında Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu. Uzun süre Şenol Güneş'ten forma şansı bekleyen Dorukhan, sahaya sürüldüğünden bu yana takımın vazgeçilmez ismi haline geldi.

TARAFTARIN BEĞENİSİNİ KAZANDI

1. Lig'den gelerek Beşiktaş'ta üst düzey bir performans gösteren Dorukhan Toköz, kısa süre içerisinde siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazandı.

Yetenekli futbolcu 2-2 sona eren Trabzonspor mücadelesinde de sahanın en iyilerindendi. Dorukhan'ın mücadele içerisinde attığı gol de VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.