Dorukhan Toköz gol sevincinde sakatlandı

Ali Koç'tan muhabire: Çok saçma bir soru

1 Galatasaray Alan Carvalho ile anlaştı Gomis'tan sonra gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de forma giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Alan ile anlaşmaya vardı.

2 Neymar'ın yeni saç stili PSG'nin 222 milyon euroya transfer ettiği Neymar, yeşil sahalardaki performansından çok yaptığı imaj değişiklikleriyle gündem oluyor.

3 Başakşehir, Alanya'da 2 puan bıraktı Süper Lig'de lider Başakşehir, ilk yarının son hafta mücadelesinde Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

4 Kasımpaşa-Beşiktaş - CANLI SKOR Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

5 The Guardian'a göre 2018'in en iyi futbolcuları Guardian Gazetesi, 2018'in en iyi futbolcularını listeledi. İşte dünyanın en iyi futbolcuları...

6 Göksel Gümüşdağ: Mesut'u transfer etmek isteriz Alman Bild gazetesine konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Mesut Özil bize gelmek isterse, onu almak için elimizden geleni yaparız" dedi.

7 Ersun Yanal'ın Koç'a verdiği transfer raporu Başkan Ali Koç ve Comolli'yle bir araya gelen Ersun Yanal, istediği transferleri ve hedeflerini anlattı.

8 Galatasaray Rolando'yu alıyor Portekiz basını, Galatasaray'ın devre arasında deneyimli stoper Rolando'yu transfer edeceğini yazdı.

9 Fenerbahçe'nin hedefindeki stoper Devre arası transfer döneminde savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Gremio forması giyen Walter Kannemann'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.