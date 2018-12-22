Dorukhan Toköz gol sevincinde sakatlandı

Beşiktaş'ta son haftalarda gösterdiği performansla beğeni kazanan ve kadrodaki yerini sağlamlaştıran Dorukhan Toköz, Kasımpaşa maçının hemen başında şanssız bir sakatlık yaşadı.
GOL SEVİNCİNDE SAKATLANDI
Maçın 3. dakikasında gol atan Dorukhan, gol sevinci sırasında sakatlık geçirdi. Büyük bir üzüntü yaşayan Dorukhan, hakem Cüneyt Çakır'ın VAR'dan golü geçersiz saymasının ardından ise ikinci şoku yaşadı.
Dorukhan'ın dizinde ciddi bir şekilde ağrı hissettiği ve bu nedenle oyundan çıktığı belirtildi. Acı içinde 5. dakikada oyundan çıkan Dorukhan'ı Necip Uysal teselli etmeye çalışırken genç futbolcunun yerine Ryan Babel dahil oldu.