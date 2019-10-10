Dorukhan Toköz: İki hafta sonra değnekleri atıyorum

Alanyaspor maçında dizinden sakatlanarak sezonu kapatan Dorukhan Toköz, başarılı bir ameliyat geçirdi, moral olarak da kendisini toparlamaya başladı.

Beşiktaşlı futbolcu, "Kıkırdağımda onarım yapıldı, artık taburcu olacağım. Tedavime evimde devam edeceğim, iki hafta sonra da koltuk değneklerini atıp yürümeye başlayacağım." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM ARKADAŞLARIMI BURADA GÖRÜNCE DUYGULANDIM"

Türkiye'nin her yerinden arayan, soran ve ziyaretine gelen insanlar olduğunu dile getiren Dorukhan, "Bu desteği görmek insanı mutlu ediyor. Milli Takım arkadaşlarımı burada kalabalık bir şekilde görünce ister istemez duygulandım. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.