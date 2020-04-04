Dorukhan Toköz: Kulübümde mutluyum

Beşiktaş ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile siyah-beyazlı kulüp ile anlaşmaya varmadıklarını belirtmişti.

Konuya ilişkin bir açıklama da bugün 23 yaşındaki oyuncudan geldi.

''KULÜBÜMDE MUTLUYUM, ALGILARA İNANMAYIN''

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirtti.

Toköz, ''Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de dünyanın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur, başka bir şey de konuşmam'' ifadelerini kullandı.