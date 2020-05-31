Dorukhan Toköz: Tek amacım formama kavuşmak

1 PSG, Icardi'nin bonservisini aldı Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain, Inter'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini 50 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro bonus ödemesi karşılığında aldığını açıkladı.

2 Filip Novak'ı Jan Vesely'nin eşi ikna ediyor Filip Novak'ın sevgilisi Katerina Provaznikova'nın yakın arkadaşı olan Jan Vesely'nin eşi Nataliya Miladinovic'in, kendisi gibi Çek olan çifte Fenerbahçe'ye transfer olmasını tavsiye ettiği öğrenildi.

3 47 yaşındaki Jan Koller 15 gol attı Çek Cumhuriyeti'nin Smetanova Lhota ekibinde forma giyen 47 yaşındaki golcü Jan Koller, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon 15 gol kaydetti.

4 Galatasaray'ın transferine Rıza Çalımbay engeli Erdoğan Yeşilyurt'u kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a takıldı.

5 Ahmet Nur Çebi: Virüs nedeniyle kaybımız yüzde 70 olacak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Çebi, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 166 milyon TL kaybettiklerini belirtti.

6 Araplar, Maicon'un bonservisini istiyor 2021 yılına kadar bonservisi Galatasaray'da olan Maicon için Arap ekibi Al Nasr, sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Arapların, Brezilyalı için teklifi 3 milyon euro oldu.

7 Kruse'yi Bundesliga'dan 3 kulüp istiyor Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Max Kruse için Bundesliga ekipleri Wolfsburg, Frankfurt ve Hertha Berlin'in devreye gireceği öğrenildi.

8 Forren, kumar için kulüpten para çaldı Norveç ekibi Molde forması giyen 32 yaşından Vegard Forren'in kumar oynamak için kulüp kasasından 9 bin 255 bin euro çektiği ortaya çıktı.

9 Ali Koç, F.Bahçe logolu maske taktı Geçtiğimiz gün takımın idmanını izleyen Başkan Ali Koç, bugün kulüp mağazasında satışa sunulan logolu maskelerden kullandı.