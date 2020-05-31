Dorukhan Toköz: Tek amacım formama kavuşmak

Beşiktaş'tan senelik 350 bin euro kazanan Dorukhan Toköz'ün, siyah-beyazlı kulüp ile sözleşmesinde düzenleme yapılması adına görüşmek istediği biliniyordu.
Kartal ile henüz masaya oturmayan 26 yaşındaki oyuncu, hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili açıklama yaptı.
''TEK AMACIM FORMAMA KAVUŞMAK''
Uzun bir sakatlık sürecinin ardından formasına kavuşmak için gün sayan Dorukhan Toköz, transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve tek amacının formasına kavuşmak olduğunu belirtti.
Toköz, ''Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an tek amacım, çok özlediğim formama kavuşmak'' ifadelerini kullandı.