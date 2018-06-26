Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a 3 yıllık imza

Beşiktaş yaklaşık 1 ay önce anlaşmaya vardığı Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki Dorukhan Toköz için bonservis bedeli ödemeyecek.

Dorukhan bu akşam Beşiktaş’ın sezon öncesi yapacağı ilk antrenmana katılacak. Eskişehirspor altyapısından yetişen ve defansif orta saha pozisyonunda görev yapan Dorukhan Toköz, geçen sezon kırmızı-siyahlı takımda 32 maça çıktı ve 1 gol attı.

ERSAN ADEM GÜLÜM DE DÖNDÜ

Öte yandan Beşiktaş'ın gündeminde olan Ersan Adem Gülüm, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı takıma döndüğünü ilan etti. Ersan, Twitter'daki biosunu "Beşiktaş Kulübü Futbolcusu" olarak değiştirdi ve yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceğinin mesajını verdi.