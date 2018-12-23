Dorukhan Toköz'ün son durumu

Kasımpaşa ile oynanan Süper Lig mücadelesinin hemen başında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç esnasında sakatlanan Dorukhan oyuna devam edemedi.

Attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edilen genç futbolcunun sakatlığı korkuttu. Oyundan alındıktan sonra tedavisi soyunma odasında yapılan Dorukhan'ın ciddi bir sakatlığı olmadığı açıklandı. Dorukhan Toköz'ün sol dizinde gerilme ve hafif ödem tespit edildi.

DİZİNDE GERİLME VE ÖDEM

Karşılaşmanın hemen başında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Dorukhan Toköz, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde kontrolden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun sol dizinde kapsüler gerilme ve hafif ödem tespit edildiği bildirildi. Dorukhan Toköz'ün 3 Ocak 2019'da başlayacak takımın devre arası kampına katılmasında tıbbi bir sakınca olmadığı aktarıldı.

KAMPA YETİŞECEK

Genç futbolcu da Twitter hesabından durumunun iyi olduğunu belirtti.

Dorukhan şu ifadeleri kullandı: "Gol sevinci yaşarken şanssız bir pozisyonda ne yazık ki dizimde ağrı hissettim. Çok şükür beklediğimiz kadar büyük bir sakatlık çıkmadı. Durumum iyi ve devre arası takımımla birlikte olacağım. Arayan, mesaj atan ve dua eden herkese çok teşekkür ederim."