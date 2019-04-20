Dorukhan ve Güven'e zam yapılacak

Beşiktaş'ta gelecek sezondan itibaren yeni bir "FEDA" dönemi başlayacak. Fikret Orman maliyetli bazı oyuncularla yolları ayıracak olsa da genç futbolcuların maaşına zam yapacak.

GÜVEN VE DORUKHAN'A ZAM

Ekonomik olarak zor günler yaşayan Beşiktaş'ta bu sezon Pepe, Babel, Adriano, Quaresma, Karius, Medel, Love, Tolgay Arslan ve Gökhan Töre alacakları sebebiyle kulübü FIFA'ya şikâyet etmişti.

Bu futbolculardan Babel, Pepe, Tolgay Arslan ve Gökhan Töre'yle yollar ayrılırken, diğer isimlere ise alacakları ödendi.

Yaz transfer döneminde yeni bir "Feda" dönemi başlatacak olan Fikret Orman, Dorukhan ve Güven'in maaşına ise zam yapma kararı aldı.

Gösterdikleri performansla büyük çıkış yakalayan Dorukhan Toköz yıllık 350 bin euro, Güven Yalçın ise 65 bin euro kazanıyor. Başkan Orman, iki oyuncuyla da yeni sözleşme imzalayıp maaşlarına zam yapacak.

Özellikle Dorukhan Toköz'e Avrupa'dan gelen ciddi teklifler üzerine, oyuncuyu elden kaçırmak istemeyen Beşiktaş'ın böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.