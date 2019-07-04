Dorukhan'dan güldüren Dimitra Vamvakousi yorumu

Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Dorukhan Toköz ile Survivor'da tanınan Yunan yarışmacı Dimitra Vamvakousi'nin birlikte olduğu söylenmişti.

Hakkında çıkan aşk dedikodularına Twitter hesabından esprili bir dille yanıt veren 23 yaşındaki futbolcu, "Yarışmaya Eskişehir'den katılıyorum Acun abi. Bugün sizin için hiç tanımadığım bir kıza platonik aşık olup vurulacağım" dedi.

Dorukhan ayrıca, "Abi ismini ilk kez duydum, Türk olsa belki de :) Yapmayın böyle şeyler" şeklinde konuştu.

Dorukhan'ın bu sözleri takipçilerini güldürdü.