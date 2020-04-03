Dorukhan'ın menajeri: Beşiktaş'la anlaşamadık

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan ancak liglerin yeniden başlamasıyla birlikte kadrodaki yerini alması beklenen Dorukhan Toköz'ün menajerinden, oyuncunun geleceğiyle ilgili bir açıklama geldi.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlı kulüpten, herhangi bir teklifin kendilerine ulaşmadığı belirtildi.

''ORTAK BİR NOKTADA ANLAŞAMADIK''

Beşiktaş Yönetimi ile ocak ayında yapılan görüşmelerde ortak bir noktada anlaşamadıklarını belirten menajer Necdet Ergezen, yazılı bir teklif beklediklerini söyledi.

Ergezen tarafından yapılan açıklama şu şekilde: