Douglas: Beşiktaş'ı seçtiğim için mutluyum

Bu sezon ekonomik olarak küçülmeye giden Beşiktaş, maddi olarak uygun isimleri transfer etmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak bonservisi elinde olan Douglas'ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen deneyimli sağ bek, serbest transfer olarak Beşiktaş'a katıldı. 28 yaşındaki oyuncuya yıllık 800 bin euro maaş verilecek.

DOUGLAS'IN ŞAMPİYONLUK İDDİASI

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Brezilyalı sağ bek, "Ocak transfer döneminde de Beşiktaş'a gelmeyi çok istedim ama olmamıştı. Şimdi Beşiktaş'la anlaştım ve çok mutluyum. Buraya şampiyonluk yaşayacağıma inandığım için geldim.Kaliteli bir kadromuz var ve ligin en iyi hocalarından birine sahibiz. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.