Douglas Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ta yabancı futbolcuların akıbeti yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Douglas Santos'la yollar ayrılıyor.

Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki sağ bekin ülkesi Brezilya'ya döneceği öğrenildi.

DİABY KALMAK İSTESE DE YÖNETİM GÖNDERECEK

Vasatı aşamayan bir diğer oyuncu Diaby'nin ise siyah-beyazlı takımda kalmak istediği belirtildi.

Ancak Beşiktaş'ın, 29 maçta sadece 3 gol atabilen Malili futbolcuyu kadroda düşünmediği ve Sporting Lizbon'a geri göndereceği bildirildi.

Diaby'yi geri almak istemeyen Portekiz ekibi ise oyuncuyu başka bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşünüyor.