Douglas formayı istiyor

Abdullah Avcı: Şenol Hoca gibi olmak istiyorum

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

Fransa, Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıldır yenilmeyen ABD'yi 89-79 yenerek yarı finale yükseldi.

Moldova maçı sonrası kendisi için tahsis edilen özel aracı reddeden Şenol Güneş, "Ne demek takımdan ayrı gitmek. Ben takım otobüsüyle gidiyorum" dedi.

Beşiktaş'ın, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Kevin N'Koudou, "Müslüman bir ülke olduğu için buraya geldim" dedi.

N'Koudou Beşiktaş'ı neden tercih ettiğini anlattı

Kök hücre nakli için Fransa'ya götürülen Schumacher'den iyi haber geldi. Hastanede çalışan bir hemşire, "Bakımını ben yapıyorum. Onun bilincinin yerinde olduğuna dair sizi temin edebilirim" dedi.

Yüksek maaş alan futbolculardan indirim talep eden yönetime Burak Yılmaz'dan olumlu yanıt geldi. Kadroda düşünülmeyen Lens ise FEDA teklifini redetti.

1 Şenol Güneş özel aracı reddetti Moldova maçı sonrası kendisi için tahsis edilen özel aracı reddeden Şenol Güneş, "Ne demek takımdan ayrı gitmek. Ben takım otobüsüyle gidiyorum" dedi.

2 Hakan Çalhanoğlu: Galatasaraylıyım A Milli Takım'daki performansı nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan Hakan Çalhanoğlu, ilerleyen yıllarda Galatasaray'da oynamak istediğinin sinyallerini verdi.

3 N'Koudou Beşiktaş'ı neden tercih ettiğini anlattı Beşiktaş'ın, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Kevin N'Koudou, "Müslüman bir ülke olduğu için buraya geldim" dedi.

4 Fransız basını: Schumacher uyandı Kök hücre nakli için Fransa'ya götürülen Schumacher'den iyi haber geldi. Hastanede çalışan bir hemşire, "Bakımını ben yapıyorum. Onun bilincinin yerinde olduğuna dair sizi temin edebilirim" dedi.

5 Genoa'dan Sinan Gümüş'e bonservisini al ve git teklifi Galatasaray'dan ayrılarak Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş, umduğunu bulamadı. İtalyan kulübünün oyuncuya kendine takım bulmasını söylediği öne sürüldü.

6 Slimani Benin'i de boş geçmedi Fenerbahçe'de geçen sezon performansıyla tepki çeken Slimani, Fransız ekibinde çıktığı 2 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken Cezayir Milli Takımı'nın Benin ile oynadığı hazırlık maçında da golle buluştu.

7 Fernandes: Quaresma, Beşiktaş'ın kaybı bizim kazancı Kasımpaşa'nın Portekizli savunma oyuncusu Jorge Fernandes, vatandaşı Ricardo Quaresma'nın transferi hakkında konuştu.

8 Beşiktaş yönetimi oyunculardan indirim talep etti Yüksek maaş alan futbolculardan indirim talep eden yönetime Burak Yılmaz'dan olumlu yanıt geldi. Kadroda düşünülmeyen Lens ise FEDA teklifini redetti.

9 Atletico Madrid, Muriç'i izlemeye geliyor Atletico Madrid gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynanacak maçı Vedat Muriqi için tribünden takip edecek.