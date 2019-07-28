Douglas: Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum

Beşiktaş'ın Avusturya'daki sezon öncesi kampında takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcu, ardından basın toplantısı düzenledi.

"BEŞİKTAŞ GIPTAYLA BAKTIĞIM BİR KULÜPTÜ"

Douglas, "Hislerimi, mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Beşiktaş, Sivasspor'da oynarken gıptayla baktığım bir kulüptü; büyük bir kulüp. Bana bu şansı verdikleri için Beşiktaş yöneticilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH AVCI ÇALIŞMAK İSTEDİĞİM BİRİYDİ"

Abdullah Avcı'nın, çalışmak istediği bir teknik direktör olduğunu belirten Douglas "Türkiye'de birçok takıma karşı oynadım. Başakşehir sahada 'Ben buradayım' diyen bir takımdı. Bu takımın başında da Abdullah Avcı vardı. Abdullah Avcı birlikte çalışmak istediğim biriydi. Umarım onun sistemine çabuk adaptasyon sağlarım ve takımın başarılarında pay sahibi olurum" diyerek sözlerini tamamladı.