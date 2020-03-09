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Douglas'ın Beşiktaş'a faturası ağır oldu

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Douglas'ın sakatlığı, siyah-beyazlı kulüpte keyifleri kaçırdı. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş'a maliyeti ise 15 milyon TL'yi buldu.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş, bu sezon başında yapılan bir transferden daha fayda sağlayamadı.

Geçtiğimiz yılı Sivasspor'da geçiren Brezilyalı Douglas, sezon başında sözleşmesini elinde bulunduran Barcelona'dan transfer edilmişti.

Siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık sözleşmenin altına imza atan Douglas, yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı.

MALİYETİ 15 MİLYON TL'Yİ BULDU 

Sakatlanan Douglas'ın Beşiktaş'a faturası ise ağır oldu.

800 bin Euro garanti ücret ve 1.5 milyon Euro imza parasıyla kadroya dahil edilen Brezilyalı futbolcunun bu sezonki maliyeti 15 milyon TL'yi buldu.

Sezon sonu yolların ayrılması düşünülen Douglas, sadece 7 maçta forma şansı bulup, 454 dakika sahada kaldı.

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