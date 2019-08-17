Down sendromlu Emir Dünya Şampiyonası'na damga vurdu

Mersin'de yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu güreşçi Fatih Emirhan Özkan, yaklaşık 4 yıl önce annesi Esin Türkmen ve antrenörü Ali Burak Toy'un desteğiyle Mersin Güreş Eğitim Merkezi'nde spora başladı. Kısa süre içerisinde mesafe kateden ve çıktığı turnuvalardaki performansıyla sosyal medyada ilgi toplayan Emirhan, son olarak dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'le gösteri maçı gerçekleştirdi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bu maçın da sosyal medyada büyük ilgi görmesiyle Dünya Güreş Birliğinin (UWW) dikkatini çeken Emirhan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Dünya Yıldızlar Şampiyonası'na davet edildi. Burada antrenörüyle özel bir maç yapan Emirhan, performansıyla büyük alkış topladı.

UWW tarafından altın madalyayla ödüllendirilen Emirhan, gösterdiği azimle diğer arkadaşlarına örnek oluyor.

Şampiyonaya renk katan ve herkesin gönlünde yer edinen Emirhan, elde ettiği başarının ardından, sosyal medya aracılığıyla aldığı maç tekliflerini değerlendirmek istiyor.

Güreş antrenörü Ali Burak Toy ise Emirhan'la kısa sürede çok yol kat ettiklerini belirterek, aldıkları teklif sonrasında hemen hazırlıklara başladıklarını aktardı.

"EMİRHAN TÜRK VE DÜNYA GÜREŞİNİN REKLAM YÜZÜ OLDU"

Organizasyonda Emirhan'ın güzel anlar yaşadığını aktaran Toy, şöyle devam etti:

"Teklif geldiğinde çok heyecanlandık ve mutlu olduk. Yaptığımız işin karşılığını almak bizi memnun etti. Böylesi bir şey dünyada ilk kez yapılıyor ve bunu yapan ülkemizden biri. Oradaki maçımızı UWW özel komiteleri canlı izledi. Emirhan'ın niye o salonda olduğunu sorgulayan sporcular ve antrenörler oldu. Emirhan'la maça çıktık. Normal bireylerin yaptığı gibi güreşince, algı daha da farklılaştı. Emirhan +1 logosuyla mindere çıktığında, alkış tufanı oldu. Sonra güreşe başladık. Önce insanlar Emirhan'ın ne yapacağını merak etti. O an sessizlik oluştu. Emirhan bana yüksek puanlı güreş teknikleri yapınca tribünlerden daha önce duymadığımız bir alkış geldi. Orası gerçek bir Dünya Şampiyonası maçı atmosferine büründü. Emirhan bu maçla Türk ve dünya güreşinin reklam yüzü oldu."

Şampiyonaya katılanların Emirhan'ı hayranlık takip ettiğini vurgulayan Toy, bu şampiyonanın özel sporcuya çok şey kattığını ifade etti.

