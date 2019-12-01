Down sendromlu gençten altın madalya

Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

Fenerbahçe camiası, Göztepe maçında Altay'ın kurtardığı penaltı atışının tekrar edilmesine isyan ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmanın ardından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Kasımpaşa'nın Kemal Özdeş ile yollarını ayırmasının ardından 13 haftada kovulan hocası sayısı 8'e yükseldi. 9. aday ise dünkü maçın ardından "İstifa edebilirim" diyen Aykut Kocaman.

Portekiz'de devam eden Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

1 Rakip teknik direktörlerin Türkiye yorumu A Milli Takımımız, EURO 2020'de İtalya, İsviçre ve Galler'le eşleşti. Kura çekimi sonrası değerlendirmelerde bulunan rakip teknik adamlar, millilere övgüler yağdırdı.

2 Ajax'ın U12 takımı rakibine 50 gol attı Ajax'ın U12 takımı, MVV Maastricht ile oynadıkları maçta rakibine acımadı. Minikler karşılaşmayı 50-1 kazandı.

3 Süper Lig takımlarına hoca dayanmıyor Kasımpaşa'nın Kemal Özdeş ile yollarını ayırmasının ardından 13 haftada kovulan hocası sayısı 8'e yükseldi. 9. aday ise dünkü maçın ardından "İstifa edebilirim" diyen Aykut Kocaman.

4 Kruse'yle Dirar kapıştı Göztepe-Fenerbahçe maçında Dirar'ın performansını eleştiren Kruse, takım arkadaşına 'otur, çay iç' şeklinde işaret yaptı.

5 Boyd satışa çıkarıldı Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Tyler Boyd, iyice gözden düştü. Siyah-beyazlı yönetim, Amerikalı futbolcuyu satış listesine koydu.

6 Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

7 Fenerbahçe'nin penaltı paylaşımı Fenerbahçe camiası, Göztepe maçında Altay'ın kurtardığı penaltı atışının tekrar edilmesine isyan ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmanın ardından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

8 Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza geçirdi Adanaspor deplasmanına giden taraftarları taşıyan minibüs, Eskişehir'de tıra çarpmış ve 17 kişi yaralanmıştı. Bursasporlu taraftarlar, dönüş yolunda da kaza geçirdi. Bu kez 19 kişi yaralandı.

9 Mancini: Türkiye'nin çok kaliteli bir kadrosu var Türkiye ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda aynı grupta yer alan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, ay-yıldızlı ekibin çok kaliteli bir kadrosu olduğunu ifade etti.