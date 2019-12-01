Down sendromlu gençten altın madalya

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guimaraes kentindeki şampiyonada, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.
TALHA AHMET BİR İLKİ YAŞATTI
Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.
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MEHMET CAN TOPAL DA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo'ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.
Şampiyona, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek.