Down sendromlu İrem'in hedefi dünya şampiyonluğu

Down sendromlu özel sporcu İrem Öztekin, 100 metre kelebekte gençler dünya rekorunu kırdığı ve 5 madalya kazandığı Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nın ardından çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

DÜNYA REKORUNU KIRMAYI BAŞARDI

Fransa'nın başkenti Paris'teki Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'na ilk kez katılan 16 yaşındaki İrem Öztekin, 100 metre kelebekte 2 dakika 3 saniye 32 saliselik derecesiyle gençler dünya rekorunu kırmayı başardı. 100 metre kelebekte birinci olan İrem, 50 metre kelebekte ikinci, 100 ve 200 metre serbest ile 50 metre sırtüstünde de üçüncülük elde etti. Avrupa şampiyonası sonrasında çalışmalarını ara vermeden Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu'nda sürdüren İrem Öztekin yaptığı açıklamada, kelebekte dünya rekoru kırdığı için çok mutlu olduğunu, kelebekten sonra serbest stilde de rekor kırmak istediğini söyledi.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYOR

Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olduğunu kaydeden İrem Öztekin, "Dünya şampiyonu olmak istiyorum." dedi.