Drenthe: Real Madrid'den Mourinho yüzünden ayrıldım

Bir dönem Türkiye'de Kayseri Erciyesspor forması da giyen Drenthe, yabancı basına röportaj verdi. Drenthe, hayatı ve kariyeri hakkında samimi itiraflarda bulundu.

''ROBINHO EVİNİN BODRUMUNU GECE KULÜBÜNE ÇEVİRMİŞTİ''

Real Madrid'de oynadığı yıllarda Robinho'nun yakın arkadaşlarından biri olduğunu belirten Drenthe, ''Robinho takıma katıldıktan sonra aramız çok iyiydi. Bazen onun evine giderdim. Evindeki bodrumunu bir gece kulübüne çevirmişti. Dışarıya çıkıyor ve eğleniyordum ama insanların söylediği gibi her gece değil'' ifadelerini kullandı.

''MOURINHO BANA 24 SAATTEN AZ BİR SÜRE VERDİ''

Barcelona'nın da kendisiyle ilgilendiğini ancak Real Madrid'den teklif geldiğini öğrenir öğrenmez tercihi İspanyol ekibinden yana kullandığını belirten Hollandalı oyuncu, takımdan ayrılmasının sorumlusu olarak ise Mourinho'yu gösterdi.

Drenthe, ''Real Madrid'e gelir gelmez kendimi evimde hissettim. Herkes beni sıcak bir şekilde karşıladı. Guti, bana karşı çok iyiydi ve o bir Madrid efsanesiydi. Mourinho ile yaşadığım sorunlar, beni Madrid'den ayırdı. Transfer döneminin kapandığı gün beni aradı ve bana ayrılmamı söyledi. Bana kulüp bulmak için 24 saatten az süre verdi'' şeklinde konuştu.