Dressel, Phelps'in 10 yıllık rekorunu kırdı

Fenerbahçe'nin 16 milyon euroya Napoli'ye sattığı Elif Elmas, "Dünyanın en büyük kulüplerinden birine geldim." dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, şampiyonluk için siyah-beyazlı ekibi tercih ettiğini söyledi.

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı ve avukatı olan Salih Çelen, sarı-kırmızılı kulübe 8 milyon TL'lik haciz gönderdi.

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in bıçaklı saldırıya uğradığı olayın ayrıntıları belli oldu. Hırsızların deneyimli futbolcuyu 1.5 kilometre takip ettiği ifade ediliyor.

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Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımın transfer gündeminde olan yıldız futbolcu Falcao hakkında, "Elimizden gelenin çok daha fazlasını yaptığımızdan çok emin olun" dedi.