Drogba futbol kariyerini noktaladı

Fildişili yıldız, sahibi olduğu ve aynı zamanda formasını giydiği Phoenix Rising'in Louisville City'ye 1-0 mağlup olduğu lig finali mücadelesinin ardından emekli oldu.

GALATASARAY'DA 1.5 SEZONDA GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Galatasaray'da 1.5 sezon oynayan Didier Drogba, kariyerine Levallois'te başladı ve Le Mans, Guingamp, Marsilya, Chelsea, Shanghai Shenhua, Montreal Impact, Phoenix Rising'te forma giydi.

Kulüp takımlarında 685 maça çıkan Drogba, 300 gol attı ve 114 asist yaptı. Milli takımda 105 karşılaşmada 65 kez ağları havalandırdı.

Didier Drogba'nın en iyi 10 golü VİDEO