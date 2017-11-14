Drogba futbolu bırakacağını açıkladı

2016 Major League Soccer (MLS) sezonu sonunda Montreal Impact'ten ayrılan Fildişi Sahilli efsane, United Soccer League takımı Phoenix Rising FC'yi satın alıp ABD futbolunda ilk takım sahibi-futbolcu olmuştu.

Phoenix Rising FC'de 14 normal sezon maçında 10 gol atan Drogba, takımını USL play-off'una taşısa da, organizasyonda finale kadar yürüyen Swope Park Rangers'a elenmelerini önleyememişti.

Chelsea ile 2011-12'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, Londra ekibinde 4 Premier Lig ve 4 FA Cup şampiyonluğu yaşayan Drogba, Galatasaray'da da 2012-13'te lig, ertesi sezon Türkiye Kupası şampiyonluğu görmüştü.

GELECEK YIL SON SEZONUM OLACAK

Mart ayında 40. yaşgününü kutlayacak olan Drogba, ilk profesyonel maçına 1998'de Le Mans formasıyla çıktığını hatırlatarak "Gelecek yıl son sezonum olacak. Herkesin durması gerekeceği gün elbet gelecek. Kafamda başka projeler var. 39'unda hala futbol oynayabilmek çok güzel. Ama yaş faktörü artık beni frenliyor. Bunu hissediyorum" dedi.

Drogba'nın David MLS takımı satın alması veya Beckham'ın izinden gidip kendi takımını kurması bekleniyor.