Drogba: Messi, Maradona ve Pele seviyesinde değil

Aktif futbol yaşantısına son veren Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Barcelona ve Arjantin'in süperstarı Lionel Messi hakkında övgü dolu sözler kullandı.

KUPAYI KAZANIRSA EFSANEVİ OLUR

Lionel Messi'nin Maradona ve Pele seviyesine yakın olduğunu belirten Drogba, ''Messi, futbol için çok şey yaptı. Eğer Dünya Kupası'nı da kazanırsa daha efsanevi bir futbolcu olacak. Sıradışı bir futbolcu. Maradona ve Pele'nin uzağında birisi değil. O seviyeye çok yakın. Şimdiden bir efsane'' dedi.

''SÜRPRİZ BİR ŞAMPİYON HOŞ OLUR''

2018 Dünya Kupası'nı da değerlendiren Didier Drogba, ''Sürpriz bir şampiyonun çıkması hoş olur. Neden bir Afrika takımı şampiyon olmasın ki? Çok büyük bir gurur olur. Brezilya, 2014'ü kaybetti diye ekstra motivasyonla gelecek. Onların şansı fazla'' şeklinde konuştu.