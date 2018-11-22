Drogba: Mourinho, M.City'de olsaydı 3 kez şampiyon olurdu

Chelsea'de Jose Mourinho ile birlikte çalışan Galatasaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba, eski teknik direktörü hakkında konuştu.

İngiliz basınına konuşan Drogba, 2016 yılında Manchester United'ın başına geçen Mourinho'nun Manchester City'de çalışmış olsa 2-3 şampiyonluk daha kazanacağını belirtti.

MOURİNHO EN İYİLERDEN BİRİSİ

Premier Lig'de hali hazırda 3 şampiyonluğu bulunan Mourinho hakkında konuşan Drogba, ''Eğer Mourinho, Manchester City'nin başında olsaydı, Premier League'i iki ya da üç kez kazanırdı. Onu eleştiriyorsunuz çünkü kazanma standardını çok yüksek bir seviyeye çıkardı. Aynı sonuçları alamadığı için eleştiriyorsunuz. Manchester United'da çalışan son teknik direktörlere bakın. Sir Alex Ferguson'dan sonra bu takımı çalıştırmak çok zordur. İnsanlar, en iyiler ile uğraşır. Mourinho, en iyilerden birisi.'' sözlerini kullandı.