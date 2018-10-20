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Drogba'nın 35 metreden attığı nefis gol - İZLE

ABD 2. Ligi olan USL’de Phoenix Rising forması giyen 40 yaşındaki Didier Drogba, frikikten muazzam bir gole imza attı.

Drogba'nın 35 metreden attığı nefis gol - İZLE
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ABD 2. Ligi olan USL’de Phoenix Rising forması giyen Didier Drogba, eski günlerini aratmayacak türden bir frikik golüne imza attı.

Phoneix Rising, Portland Timbers II’yi ağırladığı maçta 3-0 kazanırken güne damgasını vuran Drogba’nın golü oldu.

40 yaşındaki emektar yıldız, 35 metre civarından net bir vuruşla golü buldu. Portland Timbers’ı deviren Phoneix Rising, USL play off turunda konferans yarı finaline yükselmeyi başardı.

Didier Drogba, bu sezonun tamamlanmasının ardından kariyerini noktalayacağını açıklamıştı.

Drogba'nın 35 metreden attığı harika gol - İZLE

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