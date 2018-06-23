Drogba'nın favorisi Belçika

Galatasaray'ın eski forvet oyuncusu Didier Drogba, 2018 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nın favori olduğuna inanıyor.

"FAVORİM BELÇİKA"

Turnuvadaki Afrika takımlarını da değerlendiren Drogba'nın turnuva hakkındaki görüşleri:

"Eğer Dünya Kupası'nın favorilerinden bahsedicek olursak, benim favorim Belçika Milli Takımı. Onların kazanacağını düşünüyorum. Kimse bu takım hakkında konuşmuyor ama çok iyi oyuncuları var, Lukaku, Kompany, De Bruyne, Hazard çok büyük futbolcular."

SALAH FORMDA DEĞİLDİ

"Maalesef, gruptan çıkma şansı olan Afrika takımları Nijerya ve Senegal kaldı. Mısır turnuvaya erken havlu attı, ama formda bir Salah olsaydı, durum farklı olurdu. Onu yakından tanıyorum, Chelsea'de bir dönem birlikteydik. Küçük kardeşim gibiydi, Mısır takımına kattıklarını çok iyi biliyorum. Sadece bir gol tehdidi değil, aynı zamanda çok karizması olan bir oyuncu. O sahadayken bütün takımın kendine güveni artıyor çünkü onunla birlikte daha güçlü olduklarını biliyorlar. Onun sakatlığından dolayı doğru düzgün izleyemememiz çok üzücü bir durum. Ben de 2010 Dünya Kupası öncesi kolumu kırdığımda aynı şeyi yaşamıştım. Ben de Salah gibi oynadım ama sakatlığımdan dolayı %100'ümü veremedim, Dünya Kupası'nda %120 ile oynamanız gerekir."