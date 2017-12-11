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Düellodan Ömer Aşık çıktı

Ömer Aşık'ın forma giydiği New Orleans Pelicans, Furkan Korkmaz'ın oynadığı Philadelphia 76ers'ı 131-124 yendi.

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Ömer Aşık'ın forma giydiği New Orleans Pelicans, Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ı 131-124 yendi.

NEW ORLEANS PHİLADELPHİA'YI DEVİRDİ

Ev sahibi Pelicans'ta 3 dakika süre alan Ömer Aşık, bir ribauntla oynadı. Furkan Korkmaz ise 19 dakika forma giydiği maçta 5 sayı, 3 ribaunt ve bir asistlik performans ortaya koydu.

Pelicans'ta Jrue Holiday 34 sayı, Anthony Davis 29 sayı, 8 ribaunt, 5 blok, De Marcus Cousins 23 sayı, 9 ribaunt ve Rajon Rondo 13 sayı, 18 asistlik performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı. 76ers'ta J.J. Redick'in 28 sayı, Ben Simmons'un 27 sayı ve 10 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

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