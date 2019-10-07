1 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ABD birinci oldu ABD Milli Takımı, 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nı madalya tablosunun zirvesinde tamamladı.

2 Kurallara göre Atiba'nın pozisyonu penaltı Sosyal medyada kuralların değiştirildiği ve bu yüzden Atiba'nın pozisyonunun penaltı olmadığı iddia edilmişti. Ancak FIFA'nın saat modeli kuralına geçmediği ortaya çıktı.

3 Erol Bedir ile Hikmet Karaman'dan istifa İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu görevlerinden istifa etti.

4 Trabzonspor Rizespor karşısında 3 puanı aldı Çaykur Didi Stadyumu'nda yoğun yağış altında oynanan karşılaşmada Trabzonspor 2-1 kazandı.

5 Diagne golünü bira içerek kutladı Mbaye Diagne, Belçika liginde attığı golü bir taraftarın birasını elinden alıp içerek kutladı

6 Dorukhan gözyaşları içinde sahayı terk etti Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Dorukhan Toköz, sahayı sedyeyle terk etti. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki futbolcunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

7 Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında gerginlik çıktı Fatih Terim'in dün yaptığı "Biraz da ceza almayanlar konuşsun" şeklindeki sözlerine cevap veren Mustafa Cengiz, "Herkes kendi görevini yapmalı" dedi.

8 Beşiktaş 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı lider Alanyaspor'u 2-0 yendi.

9 Fatih Terim kadroda değişikliğe gidecek Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bazı isimleri kulübeye çekme kararı aldı.