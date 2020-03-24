Fatih Terim, dünya basınında

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülkemizde de hızla yayılmaya devam ediyor.
Son olarak dün akşam 66 yaşındaki Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtmişti.
Yaşanan gelişmenin ardından dünya basını, tecrübeli çalıştırıcıyı manşetlerine taşıdı.
Söz konusu manşetler şu şekilde:
THE STAR (MALEZYA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
LEQUIPE (FRANSA) - 66 yaşındaki Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
A BOLA (PORTEKİZ) - Fatih Terim, Covid-19'a yakalanan son isim oldu.
CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA)- Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı ve hastaneye kaldırıldı: "Emin ellerdeyim"
VOETBALZONE (HOLLANDA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 66 yaşındaki hoca, yönetici Albayrak'ın ardından kulüpte koronavirüse yakalanan 2. isim oldu.
SKY ITALIA- Fatih Terim, koronavirüs pozitif olduğunu açıkladı: "Hastanede iyi ellerdeyim"
BILD (ALMANYA)- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüse yakalandı.
LIBERO (PERU)- Falcao'nun Galatasaray'daki teknik direktörü Fatih Terim'in testleri pozitif çıktı.
LA GAZETTA DELLO SPORT (İTALYA) - Fiorentina ve Milan'ın eski hocası hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs kaptığını Twitter'dan kendisi duyurdu: "Hastanede emin ellerdeyim, endişelenmeyin"
SPORT 360 (FAS)- Belhanda'nın hocası Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
BELFAST TELEGRAPH (KUZEY İRLANDA)- 66 yaşındaki eski milli takım teknik direktörü, Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
MARCA (İSPANYA)- Avrupa'da ligleri durduran son ülkelerden olan Türkiye'de pozitif bir vaka çıktı: Fatih Terim! "Hastanede iyi ellerdeyim"
SPORTS (RUSYA)- Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim koronavirüse yakalandığını açıkladı
ALSANTIRI (YUNANİSTAN)- Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı ve 66 yaşındaki teknik adam, "Endişelenmeyin" mesajı paylaştı.
NEMZETI (MACARİSTAN)- Koronavirüs: Fatih Terim'in yaptırdığı testler pozitif çıktı ve haberi Twitter'dan paylaştı.
TUTTOSPORT (İTALYA)- Fatih Terim, koronavirüs pozitif: "İyi ellerdeyim"
NAU (İSVİÇRE)- Türk Milli Takımı'ın eski hocası, koronavirüse yakalandı.