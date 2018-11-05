Dünya devleri Monchi'nin peşinde

Yaptığı transferlerle ünlenen Roma'nın sportif direktörü Monchi, Avrupa'nın dev takımlarının radarına girdi.
İtalyan basınının iddiasına göre Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United ve Atletico Madrid, Monchi'yi takımlarına katmak istiyor.
Gazzetta dello Sport, Monchi'nin Roma ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ancak ünlü sportif direktörü isteyen takımların tazminatını ödeyerek transfer etme haklarının olduğunu belirtti.
ROMA TARAFTARLARI ELEŞTİRİYOR
Roma taraftarları, sezon başında Alisson, Nainmggolan ve Strootman'ı satma kararı alan Monchi'yi eleştirmişti.