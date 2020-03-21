Dünya durdu ama onlar taraftarları stada çağırıyor

Dünya genelinde spor organizasyonları ve ligler askıya alınmışken, Belarus Premier Ligi planlandığı tarihte başladı.

Bu dönemde açıklamalarda bulunan Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, paniğin virüsten daha fazla kendilerine zarar verebileceğini söyledi.

69 VAKA VAR AMA FUTBOL DEVAM EDİYOR

Belarus'ta teyit edilmiş 69 koronavirüs vakası olmasına rağmen federasyon izleyicileri stadyumlara davet etmeye devam ediyor.

16 kulüpte yer alan 116 yabancı oyuncunun durumuna ilişkin konuşan federasyon sözcüsü ise, "Hiçbiri oynamayı reddetmedi. Bu nedenle her şey normal şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.