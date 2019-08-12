Dünya Gençler Güreş Şampiyonası başlıyor 

18 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada Türkiye’yi serbest, grekoromen ve kadınlarda 10’ar kişi sporcu olmak üzere toplam 30 güreşçi temsil edecek.
Dünya şampiyonasında İlk olarak serbest stil müsabakaları yapılacak.
Serbest stilde Türkiye'yi temsil edecek isimler şunlar:
57 Kg: Ahmet Duman
61 Kg: Mustafa Keleş
65 Kg: Ahmet Salim Yiğit
70 Kg: Ömer Faruk Çayır
74 Kg: Abdulvasi Balta
79 Kg: Ömer Faruk Karadeniz
86 Kg: Çağrı Can Bayram
92 Kg: Polat Polatçı
97 Kg: Feyzullah Aktürk
125 Kg: Paşa Ekrem Karabulut
Kadınlar ve Grekoromen stilde temsil edecek milli sporcular ise şunlar:
GENÇ KADINLAR
50 Kg: Zehra Demirhan
53 Kg: Rahime Arı
55 Kg: Elvira Kamaloğlu
57 Kg: Özge Fındıkçı
59 Kg: Elmas Çelik
62 Kg: Cansu Aksoy
65 Kg: Yağmur Çakmak
68 Kg: Kadriye Aksoy
72 Kg: Merve Pul
76 Kg: Mehtap Gültekin
GREKOROMEN STİL
55 Kg: Mükremin Aktaş
60 Kg: Kerem Kamal
63 Kg: Abdullah Toprak
67 Kg: Abdussamet Başar
72 Kg: İsmail Gün
77 Kg: Abdurrahman Kalkan
82 Kg: Doğan Kaya
87 Kg: Bedirhan Tan
97 Kg: Beytullah Kayışdağı
130 Kg: Muhammet Hamza Bakır