Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda Türkiye damgası

Grekoromen Stilde Kerem Kamal Dünya Şampiyonu olurken, Türkiye takım halinde üçüncü oldu. Ayrıca Doğan Kaya ve Beytullah Kayışdağ Bronz madalya kazandı.

KEREM KAMAL ÜST ÜSTE 3. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Kerem Kamal; Cezayirli, Azerbaycanlı ve Kırgız rakiplerinden sonra Avrupa şampiyonu Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan’ı da finalde (7-2) yenerek Grekoromende Gençler Dünya Şampiyonu oldu. Böylece Kerem Kamal Gençlerde üst üste 3. kez Dünya Şampiyonu oldu.

KARİYERİ ŞİMDİDEN ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU

Manisa Akhisar Bld Spor Kulübünde yetişen ve halen Pendik İhtisas Spor Kulübü Güreşçisi olan Kerem Kamal’ın; Yıldızlarda 2 kez, Gençlerde 1 kez, U23’te de 2 kez, Toplam 5 Avrupa Şampiyonluğu, Gençlerde 3 Dünya Şampiyonluğu, Yıldızlarda 3 Dünya 2.’liği, 1 Avrupa 3.’lüğü bulunuyor. Ayrıca Kerem Kamal U23’te Dünya 3.’sü, Büyüklerde de Avrupa 3.’sü oldu.