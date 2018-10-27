Dünya Güreş Şampiyonası'nda Metehan Başar'dan altın madalya

Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

Fenerbahçe'de hain ilan edilen 3 yardımcı antrenör Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı, Ali Koç'la yaptıkları toplantıdan sonuç alamayınca mahkemeye gitme kararı aldı.

Corriere dello Sport, B.Münih, Arsenal, Manchester United, Manchester City ve Barcelona'nın Cengiz Ünder'i takip ettiğini yazdı.

Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında muhabirlerin salonda dolaşmaması için şerit çekildi. Bu duruma sinirlenen basın mensupları, yönetime tepki göstererek salonu terk etti.

Schalke maçında çok iyi bir performans sergileyen Ozan Kabak, Whoscored’un hazırladığı haftanın 11'ine girmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonun başarılı iki takımı; Antalyaspor ile Trabzonspor Antalya'da karşı karşıya geldi. Geçen hafta da aradığı golü bulamayan Fırtına bu kez de Antalya'da berabere kaldı.

1 Cengiz Ünder'i isteyen kulüpler Corriere dello Sport, B.Münih, Arsenal, Manchester United, Manchester City ve Barcelona'nın Cengiz Ünder'i takip ettiğini yazdı.

2 Muhabirler F.Bahçe Divan Kurulu'nu terk etti Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında muhabirlerin salonda dolaşmaması için şerit çekildi. Bu duruma sinirlenen basın mensupları, yönetime tepki göstererek salonu terk etti.

3 Galatasaray Diagne'yi transfer ediyor Devre arasında mutlaka bir forvet transferi yapacak olan Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Diagne'nin peşine düştü.

4 Erzurumspor ile Kasımpaşa berabere kaldı Ligde zor günler geçiren 17. Erzurumspor, 1-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'nın penaltı golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.

5 Quaresma: 5 kuruş para almadan giderim Genk maçında en çok ıslıklanan iki isimden biri olan Ricardo Quaresma, Beşiktaş forması giyen birinin ıslıklanmaması gerektiğini söyledi. Portekizli yıldız, "Beni istemiyorlarsa ayrılırım" dedi.

6 Kovulan antrenörler mahkemeye gidiyor Fenerbahçe'de hain ilan edilen 3 yardımcı antrenör Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı, Ali Koç'la yaptıkları toplantıdan sonuç alamayınca mahkemeye gitme kararı aldı.

7 Ozan Kabak haftanın 11'ine seçildi Schalke maçında çok iyi bir performans sergileyen Ozan Kabak, Whoscored’un hazırladığı haftanın 11'ine girmeyi başardı.

8 G.Saray'da 2 sakat futbolcudan iyi haber geldi Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok F.Bahçe derbisinde sahada olacak. Onyekuru, Feghouli ve Fernando’nun durumu ise belirsizliğini koruyor.

9 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Metehan Başar'dan altın madalya Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.